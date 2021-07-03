У Росії продовжуються антирекорди смертності від COVID
У Росії за добу 2 травня знову зареєстрований антирекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусу – 697.
Джерело: Інтефракс із посиланням на дані оперативного штабу
Деталі: У п'ятницю в країні померли ще 697 пацієнтів, що є новим антирекордом за всю пандемію. Найбільша кількість померлих у Москві і Санкт-Петербурзі: 116 і 110 відповідно. Загальна кількість жертв коронавірусу в Росії досягла 137 262.
Крім того, за добу в РФ виявлено 24 439 нових хворих на COVID – це найбільше значення з 16 січня. Однак у той період почався спад захворюваності, а зараз спостерігається практично щоденне зростання.
Видужало за добу 17 899 пацієнтів.
У Москві виявлено 7 446 нових випадків COVID-19, уМосковській області – 2 596, у Санкт-Петербурзі – 1 733.
Що передувало: Антирекорди смертності від коронавірусу фіксуються в Росії вже 5 днів поспіль. Так, 1 липня за добу померли 679 осіб.
У Росії зареєстровано три вакцини від коронавірусу: "Супутник V" та його однокомпонентний варіант "Супутника Лайт"; "ЕпіВакКорона" від центру "Вектор" Росспоживнагляду; "КовіВак" від Центру імені Чумакова РАН.
Проте в останні тижні в Росії вирують більш небезпечні за початковий штами коронавірусу SARS CoV 2 "Дельта" та "Дельта плюс".
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