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У Росії продовжуються антирекорди смертності від COVID

Субота, 3 липня 2021, 15:32

У Росії за добу 2 травня знову зареєстрований антирекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусу – 697.

Джерело: Інтефракс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: У п'ятницю в країні померли ще 697 пацієнтів, що є новим антирекордом за всю пандемію. Найбільша кількість померлих у Москві і Санкт-Петербурзі: 116 і 110 відповідно. Загальна кількість жертв коронавірусу в Росії досягла 137 262.

Крім того, за добу в РФ виявлено 24 439 нових хворих на COVID – це найбільше значення з 16 січня. Однак у той період почався спад захворюваності, а зараз спостерігається практично щоденне зростання.

Видужало за добу 17 899 пацієнтів.

У Москві виявлено 7 446 нових випадків COVID-19, уМосковській області – 2 596, у Санкт-Петербурзі – 1 733.

Що передувало: Антирекорди смертності від коронавірусу фіксуються в Росії вже 5 днів поспіль. Так, 1 липня за добу померли 679 осіб.

У Росії зареєстровано три вакцини від коронавірусу: "Супутник V" та його однокомпонентний варіант "Супутника Лайт"; "ЕпіВакКорона" від центру "Вектор" Росспоживнагляду; "КовіВак" від Центру імені Чумакова РАН.

Проте в останні тижні в Росії вирують більш небезпечні за початковий штами коронавірусу SARS CoV 2 "Дельта" та "Дельта плюс".

Знати більше: Штам "Дельта" може прийти з Росії і спричинити нову хвилю COVID ще влітку – вчені

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Теми: Росіякоронавірус


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