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Окупанти в Криму продовжили арешт Єсипенку

Вівторок, 6 липня 2021, 18:26
Окупанти в Криму продовжили арешт Єсипенку

Підконтрольний Росії так званий "райсуд у Сімферополі" продовжив на пів року термін арешту фрілансеру "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, "Радіо Свобода"

Пряма мова Денісової: "Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на судилище та посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

Прошу міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, аби не допустити порушень прав Єсипенка".

Деталі: Єсипенко залишиться в СІЗО до 18 січня цього року.

"Слідчий" виступив у "суді" з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО, оскільки Єсипенко "має паспорт громадянина України, може сховатися від слідства і вплинути на свідків".

Єсипенко просив застосовувати стосовно нього міжнародне законодавство, зокрема четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Довідково: Видання розповідає, що фрілансер висвітлював соціальну й екологічну проблематику в окупованому Росією Криму, знімав опитування кримчан.

Передісторія:

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала Єсипенка, який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
  • Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука.
  • 24 березня стало відомо, що співробітники ФСБ два дні катували Єсипенка струмом. Таким чином ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.
  • Також співробітники ФСБ незаконно відібрали слину Єсипенка для проведення біологічної експертизи.

Теми: КримокупаціяРосія
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