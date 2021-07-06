Окупанти в Криму продовжили арешт Єсипенку
Підконтрольний Росії так званий "райсуд у Сімферополі" продовжив на пів року термін арешту фрілансеру "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку.
Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, "Радіо Свобода"
Пряма мова Денісової: "Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на судилище та посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.
Прошу міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, аби не допустити порушень прав Єсипенка".
Деталі: Єсипенко залишиться в СІЗО до 18 січня цього року.
"Слідчий" виступив у "суді" з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО, оскільки Єсипенко "має паспорт громадянина України, може сховатися від слідства і вплинути на свідків".
Єсипенко просив застосовувати стосовно нього міжнародне законодавство, зокрема четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.
Довідково: Видання розповідає, що фрілансер висвітлював соціальну й екологічну проблематику в окупованому Росією Криму, знімав опитування кримчан.
Передісторія:
- 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала Єсипенка, який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
- Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука.
- 24 березня стало відомо, що співробітники ФСБ два дні катували Єсипенка струмом. Таким чином ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.
- Також співробітники ФСБ незаконно відібрали слину Єсипенка для проведення біологічної експертизи.