"Выбивала" нужные показания: ФСБ пытала током журналиста Есипенко — СМИ
Сотрудники ФСБ России два дня пытали током Владислава Есипенко - фрилансера "Радио Свобода", задержанного ФСБ в оккупированном Крыму.
Источник: источник издания "Ґрати" в СИЗО Симферополя
Детали: Отмечается, что сотрудники ФСБ надевали Есипенко на голову "какой-то предмет", подключали к нему провода и включали по ним ток, постепенно увеличивая напряжение.
Таким образом ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода" "КримРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.
Сообщается, что после публикации этих свидетельств Есипенко отказался свидетельствовать дальше, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. Сейчас на Есипенко давят только психологически.
Предыстория:
- 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала россиянина Есипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что относительно Есипенко возбуждено уголовное дело.
- Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
- Служба внешней разведки Украины назвала заявления ФСБ о задержании якобы "украинского агента" пропагандистской акцией, которой создается нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.
- МИД Украины требует от России отпустить Есипенко. Также задержание Есипенко осудило посольство США в Киеве.
- Есипенко является фрилансером украинской службы "Радио Свобода".