"Выбивала" нужные показания: ФСБ пытала током журналиста Есипенко — СМИ

Сотрудники ФСБ России два дня пытали током Владислава Есипенко - фрилансера "Радио Свобода", задержанного ФСБ в оккупированном Крыму.

Источник: источник издания "Ґрати" в СИЗО Симферополя

Детали: Отмечается, что сотрудники ФСБ надевали Есипенко на голову "какой-то предмет", подключали к нему провода и включали по ним ток, постепенно увеличивая напряжение.

Таким образом ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода" "КримРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.

Сообщается, что после публикации этих свидетельств Есипенко отказался свидетельствовать дальше, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. Сейчас на Есипенко давят только психологически.

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