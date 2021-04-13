У задержанного журналиста Есипенко ФСБ незаконно отобрала биообразцы — адвокат
У фрилансера "Радио Свобода", задержанного ФСБ России в оккупированном Крыму - Владислава Есипенко - сотрудники ФСБ незаконно отобрали слюну для проведения биологической экспертизы.
Источник: адвокат Алексей Ладин в "Крым.Реалии"
Прямая речь Ладина: "За время проведения первоначальных следственных действий, если пытки можно назвать следственными действиями, у него (Есипенко) неоднократно отбирались биологические образцы для проведения биологической экспертизы.
У защиты нет сомнений, что биологические образцы, которые были отобраны в Есипенко непроцессуальным путем, в дальнейшем будут иметь место во время расследования и рассмотрения уголовного дела по существу.
Результат такого непроцессуального отбора известен. Мы знаем, что когда у Эдема Бекирова отобрали биологические образцы, то потом они оказались на боеприпасах, которые он якобы провозил через границу. Аналогичная история произошла с Олегом Приходько".
Детали: Издание отмечает, что публичных комментариев сотрудников ФСБ России по поводу этого заявления Ладина нет.
Предыстория:
- 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала россиянина Есипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что относительно Есипенко возбуждено уголовное дело.
- Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
- МИД Украины требует от России отпустить Есипенко. Также задержание Есипенко осудило посольство США в Киеве.
- 24 марта стало известно, что сотрудники ФСБ два дня пытали Есипенко током. Таким образом ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию "Крым.Реалии" и в Службу внешней разведки Украины.