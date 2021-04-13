У задержанного журналиста Есипенко ФСБ незаконно отобрала биообразцы — адвокат

У фрилансера "Радио Свобода", задержанного ФСБ России в оккупированном Крыму - Владислава Есипенко - сотрудники ФСБ незаконно отобрали слюну для проведения биологической экспертизы.

Источник: адвокат Алексей Ладин в "Крым.Реалии"

Прямая речь Ладина: "За время проведения первоначальных следственных действий, если пытки можно назвать следственными действиями, у него (Есипенко) неоднократно отбирались биологические образцы для проведения биологической экспертизы.

У защиты нет сомнений, что биологические образцы, которые были отобраны в Есипенко непроцессуальным путем, в дальнейшем будут иметь место во время расследования и рассмотрения уголовного дела по существу.



Результат такого непроцессуального отбора известен. Мы знаем, что когда у Эдема Бекирова отобрали биологические образцы, то потом они оказались на боеприпасах, которые он якобы провозил через границу. Аналогичная история произошла с Олегом Приходько".

Детали: Издание отмечает, что публичных комментариев сотрудников ФСБ России по поводу этого заявления Ладина нет.

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