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Обвал будинку біля Маямі: зросла кількість жертв

Середа, 7 липня 2021, 04:48
Обвал будинку біля Маямі: зросла кількість жертв

Пошуково-рятувальні групи в Серфсайді (штат Флорида) на місці обвалення будівлі у вівторок виявили ще чотири тіла, відтак кількість жертв зросла до 36.

Джерело: глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава, цитує CNN

Деталі: За словами Кави, незважаючи на складні погодні умови, з-під завалів витягнули ще чотирьох жертв.

Перешкоди створює ураган "Ельза", проте пошуково-рятувальні групи продовжують роботи, поки вітер не перевищує 45 миль / год.

Безвісти зниклими вважають 109 осіб.

Передісторія:

  • 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
  • Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
  • Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.
  • Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
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