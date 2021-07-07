Обвал будинку біля Маямі: зросла кількість жертв
Середа, 7 липня 2021, 04:48
Пошуково-рятувальні групи в Серфсайді (штат Флорида) на місці обвалення будівлі у вівторок виявили ще чотири тіла, відтак кількість жертв зросла до 36.
Джерело: глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава, цитує CNN
Деталі: За словами Кави, незважаючи на складні погодні умови, з-під завалів витягнули ще чотирьох жертв.
Перешкоди створює ураган "Ельза", проте пошуково-рятувальні групи продовжують роботи, поки вітер не перевищує 45 миль / год.
Безвісти зниклими вважають 109 осіб.
Передісторія:
- 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
- Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.
- Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.