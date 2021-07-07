Обвал будинку біля Маямі: зросла кількість жертв

Пошуково-рятувальні групи в Серфсайді (штат Флорида) на місці обвалення будівлі у вівторок виявили ще чотири тіла, відтак кількість жертв зросла до 36.

Джерело: глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава, цитує CNN

Деталі: За словами Кави, незважаючи на складні погодні умови, з-під завалів витягнули ще чотирьох жертв.

Перешкоди створює ураган "Ельза", проте пошуково-рятувальні групи продовжують роботи, поки вітер не перевищує 45 миль / год.

Безвісти зниклими вважають 109 осіб.

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