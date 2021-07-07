"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський

Нардеп Вадим Новинський – партнер Ріната Ахметова у "Метінвесті" і один з найбагатших українців – висловив власну точку зору з приводу Православної церкви України і Української православної церкви.

Джерело: Новинський в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Церква є політичним інструментом у нас в Україні. Ось ця порошенківська Церква в Україні, яку штучно створили. Ось це політичний інститут, який не має стосунок до духовності. Це, як вам сказати, політична організація з релігійною назвою. Для мене це абсолютно зрозуміло.

Те, що Українська православна Церква входить до складу РПЦ – це факт.

Але у нас права, найширша автономія, практично самостійна Церква. У нас є духовний зв'язок з РПЦ, його перервати не можна".

"Ось коли проходять якісь події в Україні, наприклад, святкували 25 років Конституції. Були предстоятелі Церкви? Були. Знаходилися в залі? Знаходилися.

Якісь інші події державного масштабу проходять, завжди запрошують представників Церкви? Завжди. І в Росії також. Проходять якісь події, запрошують патріарха Кирила на ці події".

"Я просто знаю, що патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир.

Я маю з ним спілкування, особистий контакт. Я знаю, про що я говорю".

Деталі: Новинський заявив, що на службах, де він служить як протодиякон "завжди читається молитва під час літургії за мир в Україні".