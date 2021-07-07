"Справа про катери": директора "Кузні на Рибальському" арештували, застава – 443 млн

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними УП, йдеться про голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру.

Йому присудили тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.

Посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 443 млн гривень.

Upd. У пресслужбі "ЄС" назвали це рішення "замовленням Офісу президента, яке підриває обороноздатність країни".

Передісторія: 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозри колишнім посадовим особам Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" у цій справі.

У партії "Європейська солідарність" назвали справу щодо постачання військової техніки низької якості українським військовим, де фігурує ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський, "атакою на бойових генералів".