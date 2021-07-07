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У Криму рекордна тижнева смертність від COVID, Аксьонов погрожує жорсткими заходами

Середа, 7 липня 2021, 15:18
У Криму рекордна тижнева смертність від COVID, Аксьонов погрожує жорсткими заходами

В окупованому Росією Криму за минулий тиждень зафіксовано рекордну кількість смертей від коронавірусу. Росспоживнагляд пропонує посилити обмеження ще в чотирьох муніципалітетах Криму через погіршення епідобстановки.

Джерело: "Крыминформ"

Пряма мова Сергія Аксьонова на засіданні оперативного штабу щодо COVID-19: "Новини досить погані: за тиждень у нас підтверджено рекорд – 2 221 випадок захворювання на нову коронавірусну інфекцією. На жаль, зареєстровано 54 летальні випадки від коронавірусу – це найбільша кількість за весь час спостереження".

Деталі: Напередодні число підтверджених випадків зараження в Криму перевищило 50 тисяч. За минулу добу підтверджено 335 нових випадків. Всього у Криму коронавірус підтверджений у 50 648 осіб.

За даними окупантів, у Криму за весь час пандемії одужали 44 429 осіб, померли 1 559 осіб.

Керівник "кримського управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська зазначила: "Значно активізувався рівень захворюваності в Джанкойському районі – за останні три тижні в 2,3 рази, в Червоногвардійському районі – в 2 рази, у Феодосії – в 2,6 рази і в Судаку така ж картина".

У зв'язку з цим 7 липня запропонують внести ці 4 адміністративних одиниці у список районів із більш жорсткими обмеженнями. У нього вже були включені Сімферополь, Сімферопольський район, Ялта і Алушта.

У зазначених 4 муніципалітетах повністю заборонена робота дискотек, нічних клубів, караоке та танцювальних залів. Кількість відвідувачів у театрах і кінотеатрах не може перевищувати 50% від місткості.

При цьому Аксьонов хоче ввести "контроль жорсткий" для підприємств, скласти "реєстр організацій, які порушують дисципліну, і позбавляти держпідтримки тих, хто порушить обмеження більше одного разу.

Аксьонов доручив застосовувати до порушників найсуворіші адміністративні покарання, включаючи закриття підприємств на 90 діб.

Також він пригрозив відключити воду й електрику підприємствам, які не дотримуються коронавірусних обмеження.

"Головам адміністрацій – особисто в патруль виходити після 23.00... І питання відключення від води, від електроенергії даних підприємств. Заходи жорсткі, непопулярні, перепрошую, але іншого виходу у нас немає. Не дам розвалити систему охорони здоров'я", – заявив Аксьонов.

У Криму закладам громадського харчування заборонено працювати пізніше 23.00, в Алушті, Ялті, Сімферополі та Сімферопольському районі заборонена робота нічних клубів, караоке та інших схожих закладів. Цих обмежень дотримуються слабко.

У "МОЗ" заявили, що в Криму за день щеплюють проти коронавірусу в середньому 10-12 тисяч жителів, із них першою компонентою в межах 7 тисяч.

За даними "Міністерства курортів і туризму", на півострові вакциновано 11 тисяч співробітників готелів і санаторіїв (більше 65%).

Нагадаємо: У Росії виявлено штами коронавірусу "Дельта" й "Дельта плюс". В останні дні червня і перші дні липня в РФ було кілька поспіль антирекордів добової смертності від COVID-19. За добу 5 липня теж зафіксували рекордні 737 смертей від коронавірусу.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримCovid-2019коронавірускарантин
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