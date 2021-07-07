Суд продовжив термін розслідування щодо держзради Медведчука

Печерський районний суд Києва продовжив до 6 місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в державній зраді кума Путіна голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та його соратника нардепаТараса Козака.

Джерело: Офіс генпрокурора в коментарі УП

Дослівно: "Строки досудового розслідування продовжені судом до 6 місяців - до 11 листопада 2021 року.

Також на 8 липня призначено засідання Печерського райсуду про продовження підозрюваному (Медведчуку –ред.) запобіжного заходу".

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