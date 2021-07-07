Суд продовжив термін розслідування щодо держзради Медведчука
Середа, 7 липня 2021, 16:19
Печерський районний суд Києва продовжив до 6 місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в державній зраді кума Путіна голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та його соратника нардепаТараса Козака.
Джерело: Офіс генпрокурора в коментарі УП
Дослівно: "Строки досудового розслідування продовжені судом до 6 місяців - до 11 листопада 2021 року.
Також на 8 липня призначено засідання Печерського райсуду про продовження підозрюваному (Медведчуку –ред.) запобіжного заходу".
Передісторія:
- 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
- В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
Валентина Романенко, УП