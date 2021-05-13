Медведчука відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення відправити під цілодобовий домашній арешт кума Путіна голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: трансляція засідання суду 13 травня

Деталі: Рішення оголосив суддя В'ячеслав Підпалий. Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів. Останні просили тримання під вартою із заставою у 300 мільйонів гривень.

Термін домашнього арешту триватиме до 9 липня 2021 року. Суд зобов'язав Медведчука здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Сторона захисту просила не застосовувати до підозрюваного жодного запобіжного заходу. Окрім того, нардепи із фракції "ОПЗЖ" хотіли взяти кума Путіна на поруки, проте суд відмовив.

Водночас Медведчук заявив, що вдома буде займатись роботою та давати інтерв’ю.

Вихід із суду лідера "ОПЗЖ" супроводжувався штовханиною та вигуками "Медведчук - путінська ку@ва". Хлопці спортивної статури блокували підступи до Медведчука та захищали його автомобіль. Одна з учасниць мітингу кинулась на перед машиною, але молодики вчасно відштовхнули її.

Фото: Ельдар Сарахман

Щодо наступних дій у справі Медведчук буде радитись із адвокатами, але каже, що буде боротись, щоб йому "не висували незаконних звинувачень".

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