Медведчука відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення відправити під цілодобовий домашній арешт кума Путіна голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: трансляція засідання суду 13 травня

Деталі: Рішення оголосив суддя В'ячеслав Підпалий. Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів. Останні просили тримання під вартою із заставою у 300 мільйонів гривень.

Термін домашнього арешту триватиме до 9 липня 2021 року. Суд зобов'язав Медведчука здати закордонний паспорт. Водночас, в нього не буде електронного браслету.

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