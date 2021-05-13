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Медведчука відправили під домашній арешт

Четвер, 13 травня 2021, 20:53
Фото: Стас Юрченко

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення відправити під цілодобовий домашній арешт кума Путіна голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: трансляція засідання суду 13 травня

Деталі: Рішення оголосив суддя В'ячеслав Підпалий. Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів. Останні просили тримання під вартою із заставою у 300 мільйонів гривень.

Термін домашнього арешту триватиме до 9 липня 2021 року. Суд зобов'язав Медведчука здати закордонний паспорт. Водночас, в нього не буде електронного браслету. 

Доповнюється...

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Медведчук


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