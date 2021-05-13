Медведчука відправили під домашній арешт
Четвер, 13 травня 2021, 20:53
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення відправити під цілодобовий домашній арешт кума Путіна голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.
Джерело: трансляція засідання суду 13 травня
Деталі: Рішення оголосив суддя В'ячеслав Підпалий. Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів. Останні просили тримання під вартою із заставою у 300 мільйонів гривень.
Термін домашнього арешту триватиме до 9 липня 2021 року. Суд зобов'язав Медведчука здати закордонний паспорт. Водночас, в нього не буде електронного браслету.
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Ольга Гетьманець, УП