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Медведчука відправили під домашній арешт

Четвер, 13 травня 2021, 20:53
Медведчука відправили під домашній арешт
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення відправити під цілодобовий домашній арешт кума Путіна голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: трансляція засідання суду 13 травня

Деталі: Рішення оголосив суддя В'ячеслав Підпалий. Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів. Останні просили тримання під вартою із заставою у 300 мільйонів гривень.

Термін домашнього арешту триватиме до 9 липня 2021 року. Суд зобов'язав Медведчука здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. 

Сторона захисту просила не застосовувати до підозрюваного жодного запобіжного заходу. Окрім того, нардепи із фракції "ОПЗЖ" хотіли взяти кума Путіна на поруки, проте суд відмовив.

Водночас Медведчук заявив, що вдома буде займатись роботою та давати інтерв’ю.

Вихід із суду лідера "ОПЗЖ" супроводжувався штовханиною та вигуками "Медведчук - путінська ку@ва". Хлопці спортивної статури блокували підступи до Медведчука та захищали його автомобіль. Одна з учасниць мітингу кинулась на перед машиною, але молодики вчасно відштовхнули її.

 
Фото: Ельдар Сарахман

Щодо наступних дій у справі Медведчук буде радитись із адвокатами, але каже, що буде боротись, щоб йому "не висували незаконних звинувачень".

Передісторія:

  • 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
  • Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • Пізно ввечері 11 травня пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні. 
  • 12 травня у Кремлі заявили, що не збираються втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням Медведчука.
  • Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора для ознайомлення з підозрою.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведчук
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