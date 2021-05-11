Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі - деталі підозри

Правоохоронці підозрюють кума Путіна голову політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.

Джерело: текст підозри Медведчуку, з яким вдалось ознайомитись УП, брифінг СБУ і ОГП

Деталі: За матеріалами справи, у 2012 році Медведчук отримав дозвіл для ТОВ "Нові проекти" на розробку родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії (там видобувають нафту і газ, загальні запаси яких розцінені в 38,85 мільярда грн).

В 2015 році Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації цього підприємства і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. До цього процесу він долучив і Тараса Козака.

Крім цього Медведчука та його колегу Тараса Козака підозрюють у державній зраді (зокрема передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).

На спільному брифінгу СБУ та Офісу генпрокурора журналістам було продемонстровано аудіозапис розмов Медведчука з представником уряду РФ. Йдеться про заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака (який бере участь у переговорах "Нормандського формату" на рівні радників –ред).

Голова СБУ Іван Баканов, зазначив, що експертиза підтвердила аутентичність голосу Медведчука і його почерк у правках до листа Путіну від імені підприємства.

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Очільники відомств підтвердили, що це лише частина матеріалів, які розслідуються щодо Медведчука, в цих епізодах слідство вийшло на стадію оголошення підозри.

Що передувало: У 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища фірмі "Новые проекты". Журналісти дослідили зв'язок компанії з Віктором Медведчуком.