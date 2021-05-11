Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі - деталі підозри

Вівторок, 11 травня 2021, 18:13
Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі - деталі підозри

Правоохоронці підозрюють кума Путіна голову політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.

Джерело: текст підозри Медведчуку, з яким вдалось ознайомитись УП, брифінг СБУ і ОГП

Деталі: За матеріалами справи, у 2012 році Медведчук отримав дозвіл для ТОВ "Нові проекти"  на розробку родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії (там видобувають нафту і газ, загальні запаси яких розцінені в 38,85 мільярда грн).

В 2015 році Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації цього підприємства і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. До цього процесу він долучив і Тараса Козака.

Крім цього Медведчука та його колегу Тараса Козака підозрюють у державній зраді (зокрема передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ). 

На спільному брифінгу СБУ та Офісу генпрокурора журналістам було продемонстровано аудіозапис розмов Медведчука з представником уряду РФ. Йдеться про заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака (який бере участь у переговорах "Нормандського формату" на рівні радників –ред).

Голова СБУ Іван Баканов, зазначив, що експертиза підтвердила аутентичність голосу Медведчука і його почерк у правках до листа Путіну від імені підприємства.

 
для збільшення настисніть на зображення

Очільники відомств підтвердили, що це лише частина матеріалів, які розслідуються щодо Медведчука, в цих епізодах слідство вийшло на стадію оголошення підозри.

Що передувало: У 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища фірмі "Новые проекты". Журналісти дослідили зв'язок компанії з Віктором Медведчуком.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукСБУОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: