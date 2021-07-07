Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Катування в "Ізоляції": керівникам підпільної в’язниці оголосили підозри

Середа, 7 липня 2021, 19:08

Двом бойовикам, керівнику та організатору підпільної в’язниці "Ізоляція", заочно оголосили підозри в участі у воєнізованих формуваннях, торгівлі людьми, створенні злочинної організації та порушенні законів і звичаїв війни, а саме жорстокого поводження з цивільним населенням.

Джерело: ОГПУ, джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про Василя Євдокімова та Станіслава Слєпньова. Перший у 2014 році зайняв посаду "керівника центру спецоперацій "міністерства державної безпеки ДНР". Разом із своїм заступником Слєпньовим, колишнім підприємцем, вони за вказівкою кураторів з РФ організували у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в’язницю, де вчинялися тяжкі та особливо тяжкі злочини.

В Офісі генпрокурора додають, що керівник в’язниці раніше служив у французькому Іноземному Легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії. 

Обидва підозрюваних, йдеться в повідомленні, беруть активну участь у незаконному позбавленні волі полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, які підтримують активну проукраїнську позицію. Вони разом із підлеглими бойовиками жорстоко катують полонених, позбавляють їжі та води, утримують в нелюдських умовах. 

Таким чином, кажуть в ОГПУ, викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основні виконавці злочинів, які там вчинялися.

Наразі заочно про підозри повідомлено 15 особами, які причетні до злочинів в "Ізоляції". 

Встановлено близько 170 постраждалих.

Що передувало: Поліція заочно оголосила про підозру конвоїру та охоронцю підпільної в’язниці у Донецьку "Ізоляція", в якій катували людей.

Нагадаємо:

  • Раніше у мережу потрапили фотографії концтабору бойовиків у Донецьку "Ізоляція", який розташовано на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

Українська правда
Теми: прокуратураДонбасправа людини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добовою смертністю від коронавірусу Україна – 4-та в Європі

оновленоЗатримали підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

Байден запропонував Гаїті безпекову допомогу

Англія виходить у фінал Євро-2020: здолали Данію в овертаймі

Новини 7 липня: стрілянина в Києві, вбивство президента Гаїті

Катування в "Ізоляції": керівникам підпільної в’язниці оголосили підозри

Усі новини...
прокуратура
На Херсонщині чоловік вкрав 4 га землі біля моря – прокуратура
Підозрюваний у зґвалтуванні втік з управління поліції у Києві: піймали на даху
В заручниках у системи. Чому в українських судах не працюють виправдувальні вироки?
Останні новини
09:09
"Газпром" не поспішає збільшувати поставки попри дефіцит газу в Європі – оператор ГТС
08:50
Мільйон українців вакцинували повністю, темп "понад 100 тисяч щеплень на добу"
08:39
Прем'єр Британії у четвер оголосить дату відкриття для вакцинованих мандрівників
08:18
617 хворих і 404 госпіталізованих – статистика COVID за добу в Україні
08:00
Головні новини середи і ночі: стрілянина в Києві, вбивство президента Гаїті
07:49
Боєць ЗСУ на Донбасі отримав осколкове поранення
07:26
Напередодні Олімпіади в Токіо введуть надзвичайний стан – ЗМІ
07:02
В. о. прем'єра Гаїті заявив, що керуватиме країною після вбивства президента
06:24
За добовою смертністю від коронавірусу Україна – 4-та в Європі
05:47
Кількість інфікувань COVID у Британії зросла вчетверо з початку червня
Усі новини...