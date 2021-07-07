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Катування в "Ізоляції": керівникам підпільної в’язниці оголосили підозри

Середа, 7 липня 2021, 19:08
Катування в Ізоляції: керівникам підпільної в’язниці оголосили підозри

Двом бойовикам, керівнику та організатору підпільної в’язниці "Ізоляція", заочно оголосили підозри в участі у воєнізованих формуваннях, торгівлі людьми, створенні злочинної організації та порушенні законів і звичаїв війни, а саме жорстокого поводження з цивільним населенням.

Джерело: ОГПУ, джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про Василя Євдокімова та Станіслава Слєпньова. Перший у 2014 році зайняв посаду "керівника центру спецоперацій "міністерства державної безпеки ДНР". Разом із своїм заступником Слєпньовим, колишнім підприємцем, вони за вказівкою кураторів з РФ організували у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в’язницю, де вчинялися тяжкі та особливо тяжкі злочини.

В Офісі генпрокурора додають, що керівник в’язниці раніше служив у французькому Іноземному Легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії. 

Обидва підозрюваних, йдеться в повідомленні, беруть активну участь у незаконному позбавленні волі полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, які підтримують активну проукраїнську позицію. Вони разом із підлеглими бойовиками жорстоко катують полонених, позбавляють їжі та води, утримують в нелюдських умовах. 

Таким чином, кажуть в ОГПУ, викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основні виконавці злочинів, які там вчинялися.

Наразі заочно про підозри повідомлено 15 особами, які причетні до злочинів в "Ізоляції". 

Встановлено близько 170 постраждалих.

Що передувало: Поліція заочно оголосила про підозру конвоїру та охоронцю підпільної в’язниці у Донецьку "Ізоляція", в якій катували людей.

Нагадаємо:

  • Раніше у мережу потрапили фотографії концтабору бойовиків у Донецьку "Ізоляція", який розташовано на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

Українська правда
Теми: прокуратураДонбасправа людини
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