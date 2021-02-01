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Концтабір бойовиків "Ізоляція": тюремнику катівні оголосили підозру

Понеділок, 1 лютого 2021, 17:05

Поліція заочно оголосила про підозру конвоїру та охоронцю підпільної в’язниці у Донецьку "Ізоляція", в якій катували людей.

Джерело: сайт поліції Донеччини

Деталі: За даними правоохоронців, 42-річний уродженець Бахмута у складі незаконного воєнізованого формування "МГБ ДНР" викрадав та катував цивільних мешканців, а також здійснював їх трудову експлуатацію.

Поліцейські встановили, що на початку 2016 року підозрюваний вступив до терористичної організації, а саме до сил спеціальних операцій. Його було призначено охоронцем так званої "бази МГБ" - таємної катівні, розташованої на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

Протягом двох років тюремник "Ізоляції" незаконно позбавляв волі громадян, зокрема тих, які мали проукраїнську позицію. Він та інші бойовики тримали бранців у нелюдських умовах у камерах, годинами катували електричним струмом, застосовували до них фізичне насильство та принижували. У в’язницю потрапляли як цивільні мешканці, так і військовослужбовці сил АТО/ООС.

Також фігурант використовував полонених для примусових робіт. Серед потерпілих від дій зловмисника – як чоловіки, так і жінки, в тому числі літні люди.

Відносно бойовика відкрито кримінальні провадження за статтями "Участь у терористичній організації", "Участь у складі незаконного воєнізованого формування", "Порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням", "Одержання та переховування людини з метою експлуатації".

Також поліція повідомила про підозру керівнику катівні "Ізоляція".

Передісторія: Раніше у мережу потрапили фотографії концтабору бойовиків у Донецьку "Ізоляція", який розташовано на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

На цей час у справі є 5 фігурантів, але є підозра, що до злочину в цілому причетні близько 50 бойовиків.

Українська правда
Теми: Донецькв'язницяОРДЛОкримінал


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