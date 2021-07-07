Росія блокує розмінування та відкриття КПВВ на Донбасі – Україна в ТКГ

Російська сторона заблокувала розгляд питання розмінування ділянок на Донбасі та відкриття КПВВ.

Джерело: Українська делегація в ТКГ у Telegram

Деталі: У повідомленні йдеться, що російська сторона відмовляється розглядати питання розмінування 19 ділянок, що було погоджено ще влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ.

Окрім того, залишається невирішеним питанням доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території для перевірки стану ядерних матеріалів на кількох об’єктах

Україна також закликала РФ надати до наступного засідання ТГК актуалізовані списки утримуваних осіб для прискорення підготовки до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення.

Нагадаємо: