Затримали підозрюваних у вбивстві президента Гаїті
Четвер, 8 липня 2021, 03:55
Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.
Джерело: міністр зв'язку країни Франц Екзантус у twitter, AFP у twitter
Деталі: За повідомленням уряду, імовірних убивць президента Гаїті затримали і доправили на допит.
Як повідомляє Екзантус, національна поліція затримала підозрюваних близько 6 вечора за місцевим часом.
Оновлено: За уточненням AFP, поліція стверджує про те, що при затриманні "четверо "найманців" вбито, двоє заарештовано після вбивства президента Гаїті".
Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
Сполучені Штати готові надати безпекову допомогу Гаїті, де загинув президент під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
Українська правда