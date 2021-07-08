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Затримали підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

Четвер, 8 липня 2021, 03:55

Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Джерело: міністр зв'язку країни Франц Екзантус у twitter, AFP у twitter

Деталі: За повідомленням уряду, імовірних убивць президента Гаїті затримали і доправили на допит.

Як повідомляє Екзантус, національна поліція затримала підозрюваних близько 6 вечора за місцевим часом.

Оновлено: За уточненням AFP, поліція стверджує про те, що при затриманні "четверо "найманців" вбито, двоє заарештовано після вбивства президента Гаїті".

Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Сполучені Штати готові надати безпекову допомогу Гаїті, де загинув президент під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Українська правда


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