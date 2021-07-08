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В. о. прем'єра Гаїті заявив, що керуватиме країною після вбивства президента

Четвер, 8 липня 2021, 07:02

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф заявив про військовий стан у країні, та що він керуватиме країною.

Джерело: ABC News

Пряма мова Жозефа: "Ми з усіма міністрами працюємо з моменту виходу новин (про вбивство президента Гаїті – ред.), і ми хочемо запевнити вас, що притягнемо вбивць президента до відповідальності".

"Будь ласка, зберігайте спокій і нехай влада виконує свою роботу. Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої нації".

Деталі: Жозеф назвав убивство президента Гаїті Жовенеля Моїза"ненависницьким, нелюдським і варварським вчинком".

Також він запевнив, що національна поліція та військові сили країни контролюють ситуацію.

Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.



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