В. о. прем'єра Гаїті заявив, що керуватиме країною після вбивства президента
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф заявив про військовий стан у країні, та що він керуватиме країною.
Джерело: ABC News
Пряма мова Жозефа: "Ми з усіма міністрами працюємо з моменту виходу новин (про вбивство президента Гаїті – ред.), і ми хочемо запевнити вас, що притягнемо вбивць президента до відповідальності".
"Будь ласка, зберігайте спокій і нехай влада виконує свою роботу. Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої нації".
Деталі: Жозеф назвав убивство президента Гаїті Жовенеля Моїза"ненависницьким, нелюдським і варварським вчинком".
Також він запевнив, що національна поліція та військові сили країни контролюють ситуацію.
Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.