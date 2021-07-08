Напередодні Олімпіади в Токіо введуть надзвичайний стан – ЗМІ
Четвер, 8 липня 2021, 07:26
Уряд планує оголосити четвертий надзвичайний стан для Токіо для боротьби з новою пандемією коронавірусу.
Джерело: The Asahi Shimbun з посиланням на джерела
Деталі: За інформацією джерел, надзвичайний стан діятиме до 22 серпня, тоді як закінчення карантинних обмежень припадає на 11 липня.
Рішення було прийнято на засіданні, яке відбулося 7 липня за участю прем'єр-міністра Японії.
Імовірно, надзвичайний стан вплине на рішення щодо глядачів на Олімпіаді в Токіо.
Передісторія:
- "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
- Старт Олімпійських ігор анонсовано 23 липня.