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Напередодні Олімпіади в Токіо введуть надзвичайний стан – ЗМІ

Четвер, 8 липня 2021, 07:26

Уряд планує оголосити четвертий надзвичайний стан для Токіо для боротьби з новою пандемією коронавірусу.

Джерело: The Asahi Shimbun з посиланням на джерела

Деталі: За інформацією джерел, надзвичайний стан діятиме до 22 серпня, тоді як закінчення карантинних обмежень припадає на 11 липня.

Рішення було прийнято на засіданні, яке відбулося 7 липня за участю прем'єр-міністра Японії.

Імовірно, надзвичайний стан вплине на рішення щодо глядачів на Олімпіаді в Токіо.

Передісторія:

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
  • Старт Олімпійських ігор анонсовано 23 липня.

Теми: ЯпоніяОлімпіадакарантин


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