Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Напередодні Олімпіади в Токіо введуть надзвичайний стан – ЗМІ

Четвер, 8 липня 2021, 07:26
Напередодні Олімпіади в Токіо введуть надзвичайний стан – ЗМІ

Уряд планує оголосити четвертий надзвичайний стан для Токіо для боротьби з новою пандемією коронавірусу.

Джерело: The Asahi Shimbun з посиланням на джерела

Деталі: За інформацією джерел, надзвичайний стан діятиме до 22 серпня, тоді як закінчення карантинних обмежень припадає на 11 липня.

Рішення було прийнято на засіданні, яке відбулося 7 липня за участю прем'єр-міністра Японії.

Імовірно, надзвичайний стан вплине на рішення щодо глядачів на Олімпіаді в Токіо.

Передісторія:

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
  • Старт Олімпійських ігор анонсовано 23 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯпоніяОлімпіадакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Японія
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: