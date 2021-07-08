Напередодні Олімпіади в Токіо введуть надзвичайний стан – ЗМІ

Уряд планує оголосити четвертий надзвичайний стан для Токіо для боротьби з новою пандемією коронавірусу.

Джерело: The Asahi Shimbun з посиланням на джерела

Деталі: За інформацією джерел, надзвичайний стан діятиме до 22 серпня, тоді як закінчення карантинних обмежень припадає на 11 липня.

Рішення було прийнято на засіданні, яке відбулося 7 липня за участю прем'єр-міністра Японії.

Імовірно, надзвичайний стан вплине на рішення щодо глядачів на Олімпіаді в Токіо.

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