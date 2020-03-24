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Олімпіаду-2020 відклали на рік

Вівторок, 24 березня 2020, 13:29
Олімпіаду-2020 відклали на рік

Олімпійські ігри 2020 року в Японському Токіо перенесли на 2021 рік через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

Джерело: Reuters, The Guardian

Деталі: Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе запропонував перенести Олімпіаду в Токіо на один рік під час переговорів з президентом МОК Томасом Бахом.

За словами Абе, відстрочка неминуча, якщо Ігри 2020 року не можуть бути проведені в повному обсязі в умовах пандемії коронавірусу. Абе провів телефонні переговори з Бахом після того, як МОК заявив, що прийме рішення щодо Токійських ігор протягом наступних чотирьох тижнів.

Як повідомляє Reuters, Бах погодився з пропозицією Абе.

Що було раніше: Ще кілька днів тому МОК разом з Токійським організаційним комітетом і урядом Японії наполягали на тому, що планів відкладати Олімпіаду немає.

Але доля Токіо-2020 була фактично вирішена на цьому тижні, коли Канада і Австралія заявили, що не будуть відправляти спортсменів до Японії в липні, а уряди Великої Британії і Франції закликали МОК прийняти швидке рішення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадакоронавірусЯпонія
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