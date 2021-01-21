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Олімпіада в Токіо відбудеться влітку 2021 року – МОК

Четвер, 21 січня 2021, 14:58
Фото isport.ua

Літні Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти, як заплановано, – влітку 2021 року, запасного плану з цього приводу немає.

Джерело: інтерв'ю президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха агентству "Кіодо"

Пряма мова: "На даний момент у нас немає жодної підстави вважати, що Олімпійські ігри в Токіо не стартують 23 липня на Олімпійському стадіоні в Токіо. Ось чому "плану Б" немає, і ось чому ми прагнемо зробити ці ігри безпечними і успішними".

Деталі: Водночас він натякнув на можливість зменшення кількості глядачів, зазначивши, що МОК повинен бути "гнучким", щоб захистити життя задіяних людей.

Японія готується проводити Літні Ігри з глядачами – навіть звільняючи від карантину шанувальників, які приїжджають з країн, де ситуація з вірусом контрольована.

Разом з тим влада заявила, що остаточне рішення, чи проводити Олімпіаду з глядачами, приймуть до кінця весни.

Що було раніше: Раніше Кейт Міллс, який був заступником голови оргкомітету Олімпіади в Лондоні в 2012 році завив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо виглядає "малоймовірним", оскільки пандемія коронавірусу продовжує паралізувати більшу частину світу.

Передісторія:

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
  • Пізніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році.
  • У 1940 році "Олімпіада" в Токіо була скасована через війну.

Теми: ОлімпіадаЯпоніякоронавірус


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