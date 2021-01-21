Олімпіада в Токіо відбудеться влітку 2021 року – МОК
Літні Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти, як заплановано, – влітку 2021 року, запасного плану з цього приводу немає.
Джерело: інтерв'ю президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха агентству "Кіодо"
Пряма мова: "На даний момент у нас немає жодної підстави вважати, що Олімпійські ігри в Токіо не стартують 23 липня на Олімпійському стадіоні в Токіо. Ось чому "плану Б" немає, і ось чому ми прагнемо зробити ці ігри безпечними і успішними".
Деталі: Водночас він натякнув на можливість зменшення кількості глядачів, зазначивши, що МОК повинен бути "гнучким", щоб захистити життя задіяних людей.
Японія готується проводити Літні Ігри з глядачами – навіть звільняючи від карантину шанувальників, які приїжджають з країн, де ситуація з вірусом контрольована.
Разом з тим влада заявила, що остаточне рішення, чи проводити Олімпіаду з глядачами, приймуть до кінця весни.
Що було раніше: Раніше Кейт Міллс, який був заступником голови оргкомітету Олімпіади в Лондоні в 2012 році завив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо виглядає "малоймовірним", оскільки пандемія коронавірусу продовжує паралізувати більшу частину світу.
Передісторія:
- "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
- Пізніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році.
- У 1940 році "Олімпіада" в Токіо була скасована через війну.