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Американський бізнесмен хотів створити приватну армію в Україні – Time

Четвер, 8 липня 2021, 16:15
Ерік Прінс. Фото Time

Колишній офіцер ВМС США і засновник приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс планував створити в Україні ПВК з ветеранів, побудувати завод з виготовлення боєприпасів і створити "вертикально інтегрований консорціум авіаційної оборони", який може принести 10 мільярдів доларів доходів та інвестицій.

Джерело: Time з посиланням на документи з амбітними планами Прінса щодо України

Деталі: План дій Прінса від червня 2020 року передбачав кілька пропозицій для українського уряду.

Зокрема, щодо створення приватної військової компанії, у яку би входили ветерани війни на Донбасі, щодо будівництва в Україні нової фабрики боєприпасів та щодо об’єднання провідних українських авіаційних та аерокосмічні компаній в консорціум, який зможе конкурувати з "подібними до Boeing та Airbus".

Зазначається, що принаймні одна з пропозицій Прінса Україні відповідала геополітичним інтересам США. Мова йде про наміри не допустити продажу української компанії "Мотор Січ" Китаю.   

Але, за словами співрозмовників видання, які брали участь у переговорах, українці мали серйозні занепокоєння щодо співпраці з Прінсом, тому угоди так і не реалізували.

Сумніви викликало, зокрема, те, що своїми союзниками у Києві Прінс обрав екснардепа Андрія Артеменка та нардепа Андрія Деркача.

Видання зазначає, що Прінс зустрічався з ексрадником президента України Володимира Зеленського Ігорем Новіковим та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Останній підтвердив Time, що розмова була, але не став розповідати деталі.

Теми: СШАУкраїнаармія


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