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США ввели санкції проти Деркача, який публікував "плівки Порошенка-Байдена"

Четвер, 10 вересня 2020, 19:13
США ввели санкції проти Деркача, який публікував плівки Порошенка-Байдена

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена. 

Про рішення Мінфін США 9 вересня повідомив на своєму сайті, пише "Європейська правда". 

Деркача внесено у список Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке поміщає у нього фізичних і юридичних осіб в цілях національної безпеки. 

Активи громадян із цього списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи. 

Крім Деркача, США запровадили персональні санкції проти трьох громадян Росії.

Відзначається, що санкції проти Деркача запроваджені за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році.

"Деркач, депутат українського парламенту, більше десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року", - сказано у повідомленні Мінфіну.

Минулого місяця розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.

Контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.

У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсанкції
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