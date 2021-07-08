Зеленський ветував перезапуск ВККС з вирішальною роллю міжнародних експертів

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на підтриманий парламентом законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Джерело: карточка законопроекту на сайті Верховної Ради, "Інтерфакс", який цитує голову підкомітету з питань ЄСПЛ Романа Бабія

Деталі: На сайті Ради вказується, що 8 липня законопроєкт повернувся до парламенту із пропозиціями президента. Його вже відправлено на розгляд комітету. Голова підкомітету з питань ЄСПЛ заявив, що змінений варіант комітет розгляне вже в п’ятницю.

Бабій пояснив, що президент застосував право вето до законопроекту №3711-д про відновлення роботи ВККС через "частково конкуруючі між собою правки: №453, яка дає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, і №409, згідно з якою для ухвалення рішення про призначення члена ВККС потрібно по два голоси українських та міжнародних експертів".

В самій пропозиції Зеленського вказане наступне:

"Закон також містить положення, які не узгоджуються між собою. Абзацом сімнадцятим пункту 16 розділу І Закону передбачено, що рішення першого складу Конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени Конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. Водночас згідно з абзацом двадцятим зазначеного пункту Закону рішення Конкурсної комісії ухвалюється, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени Конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями та двоє запропоновані Радою суддів України".

Також Зеленський пропонує встановити, що "Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з числа суддів або суддів у відставці".

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