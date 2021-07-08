Головна дослідниця вакцини Sinovac померла з підозрою на COVID – ЗМІ

Провідна вчена з випробувань китайської вакцини Sinovac Новілія С'яфрі Бахтіяр померла в середу в Індонезії з підозрою на COVID-19, повідомляють ЗМІ.

Джерело: CNN з посиланням на індонезійські ЗМІ

Деталі: Ймовірно, вона була щеплена вакциною від Sinovac, оскільки місцеві видання пишуть, що її смерть (та інших вакцинованих медпрацівників) "ставить під сумнів ефективність вакцини, яка широко використовувалася в Індонезії".

Служба новин Кумпарана повідомила, що вчена померла від коронавірусу. Індонезійський портал Sindonews цитує представника державної фармацевтичної компанії BioFarma, яка заявила, що жінка похована "згідно з протоколами COVID-19".

Видання повідомляє, що жінці було "трохи більше п'ятдесяти".

Міністр державних підприємств країни Ерік Тохір опублікував в соцмережах повідомлення про "величезну втрату" компанії BioFarma, яка виробляє вакцину, але не назвав причину смерті, додавши, що "вона була провідним вченим і керівником десятків клінічних випробувань, проведених BioFarma, включаючи клінічні випробування вакцини від COVID у співпраці з Sinovac".

За даними незалежної групи даних Lapor COVID-19, з червня в країні помер 131 медичний працівник, в основному усі щеплені вакциною Sinovac, і ще 50 – у липні.

Відзначається, що смерть дослідниці сталася на тлі рекордної смертності в Індонезії, в тому числі через штам "Дельта", країна вперше повідомила про більш ніж тисячу смертей від коронавірусу в день в середу і рекордних 34379 випадки зараження.

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