Мільйон українців вакцинували повністю, темп "понад 100 тисяч щеплень на добу"

За добу 7 липня в Україні здійснили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2 – ледь не 105 тисяч, а кількість повністю вакцинованих українців перетнула позначку у мільйон осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу. Вакцинальна кампанія від COVID-19 продовжує нарощувати темп.

104 680 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 липня 2021 року. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані – 62 651 людина".

Деталі: У середу працювали 682 мобільні бригади, 1 462 пункти щеплення та 31 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них одну дозу вакцини отримали 2 178 590 людей, обидві дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом у країні з 24 лютого проведено 3 196 848 щеплень.

Станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини.

Передісторія:

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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