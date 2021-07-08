Окупанти 6 разів обстрілювали позиції ЗСУ, одного бійця поранили
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних Сил України з боку російсько-окупаційних військ, одного бійця поранили.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.
У напрямку населеного пункту Піски російські найманці двічі обстріляли позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї".
Деталі: Внаслідок вогню український військовослужбовець отримав кульове поранення, він у лікувальному закладі, стан здоров’я – задовільний.
Зазначається, що на обстріли збройних формувань Російської Федерації ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.