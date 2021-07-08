СБУ затримала росіянина-фальшивомонетника з санкційного списку РНБО

Служба безпеки викрила злочинну групу, яка займалася збутом великих сум підроблених грошей, а також затримала її організатора – "кримінальний авторитет" перебуває у санкційному списку Ради нацбезпеки та оборони України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Встановлено, що організатор схеми – громадянин РФ, який фігурує в санкційних списках РНБО і вважається "кримінальним авторитетом". Співробітники СБУ затримали його та одного з учасників угруповання.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, його ім'я - Ваха Хатуєв.

До банди входили й інші громадяни РФ та України. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості. Зазначається, що фальшиві банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки грошей.

Їм повідомили про підозру, а також арештували із заставою.

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