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Зеленський ввів у дію безстрокові санкції проти бойовиків, окупантів та "ворів у законі"

П'ятниця, 21 травня 2021, 19:28
Зеленський ввів у дію безстрокові санкції проти бойовиків, окупантів та ворів у законі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.

Джерело: указ №203/2021

Деталі: Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Серед тих, проти кого ввели санкції, ватажки Денис Пушилін та Леонід Пасічник, так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов та інші.

Санкції проти людей введені безстроково.

Серед компаній, проти яких ввели санкції на три роки, - телекомпанії "Звезда", "НТВ", "Первый канал", "РЕН ТВ" та інші, компанія "Яндекс".

Що було раніше: 14 серпня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".

Українська правда

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Теми: Зеленськийсанкції
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