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На Донбасі загинув український військовий

П'ятниця, 9 липня 2021, 07:56
На Донбасі загинув український військовий

За добу 8 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксували 4 порішення. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля НОВОЗВАНІВКИ російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру.

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї,  ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го  калібрів.

А у напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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