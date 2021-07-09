Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Американський капітан похвалив співпрацю націй на навчаннях Sea Breeze

П'ятниця, 9 липня 2021, 16:17

Керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман вважає, що рівень співпраці учасників військових навчань Sea Breeze-2021 був найвищим і українці добре справилися.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Брали участь до 30 націй, у нас було більше 5 тис. моряків, солдатів і льотчиків. У нас було 30 кораблів і великий рівень співпраці і партнерства між усіма націями, які брали участь.

Рівень співпраці та інтеграції був найвищим, який ми могли собі уявити. Українці дуже здібні, як і всі партнери, які приєдналися...

Ми охопили все: від морського компонента до повітря, до суші до спеціальних операцій. Ми зробили чудову роботу".

Деталі: За його словами, це були найбільші навчання Sea Breeze з того часу як вони почали проводитися більше 20 років тому.

Передісторія:

Теми: СШАЧорне мореЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Санкції щодо Медведчука діють у повному обсязі

Єрмак поговорив із Нуланд про візит Зеленського до США

відеоНа Київщині чоловік вдарив поліцейського і розбив скло службового авто

У Росії новий максимум смертей від коронавірусу

Прикордонники не підтвердили заяву Моргенштерна, що він в Україні

Під Києвом поїзд зійшов з рейок, пасажирські рейси затримуються

Усі новини...
США
Обвал будинку біля Маямі: 64 жертви і 76 зниклих осіб
Американський бізнесмен хотів створити приватну армію в Україні – Time
У Чорне море прямує транспортно-десантний корабель ВМС США
Останні новини
16:36
ІнфографікаЄС отримав достатню кількість вакцини для щеплення 70% населення
16:28
Українці стали менше довіряти Кабміну й Раді, але більше – президенту
16:22
мапаПогода: в Україні буде спека
15:53
Данілов: Санкції щодо Медведчука діють у повному обсязі
15:27
У ЄС хочуть створити окремий орган для боротьби з відмиванням грошей - ЗМІ
15:06
Аналітики про мільйонні нагороди в Нафтогазі: були виплати за ще недосягнуті цілі
15:00
Єрмак поговорив із Нуланд про візит Зеленського до США
14:50
За три роки удвічі побільшало готових повідомити про спробу отримання хабаря
14:34
Київський фунікулер зачиняють на ремонт
14:05
У Франції штам "Дельта" складає вже більше половини заражень
Усі новини...