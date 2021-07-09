Американський капітан похвалив співпрацю націй на навчаннях Sea Breeze
Керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман вважає, що рівень співпраці учасників військових навчань Sea Breeze-2021 був найвищим і українці добре справилися.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Брали участь до 30 націй, у нас було більше 5 тис. моряків, солдатів і льотчиків. У нас було 30 кораблів і великий рівень співпраці і партнерства між усіма націями, які брали участь.
Рівень співпраці та інтеграції був найвищим, який ми могли собі уявити. Українці дуже здібні, як і всі партнери, які приєдналися...
Ми охопили все: від морського компонента до повітря, до суші до спеціальних операцій. Ми зробили чудову роботу".
Деталі: За його словами, це були найбільші навчання Sea Breeze з того часу як вони почали проводитися більше 20 років тому.
Передісторія:
- В кінці червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.
- Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років.
- 6 липня кораблі, що беруть участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2021 продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря.