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Американський капітан похвалив співпрацю націй на навчаннях Sea Breeze

П'ятниця, 9 липня 2021, 16:17
Американський капітан похвалив співпрацю націй на навчаннях Sea Breeze

Керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман вважає, що рівень співпраці учасників військових навчань Sea Breeze-2021 був найвищим і українці добре справилися.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Брали участь до 30 націй, у нас було більше 5 тис. моряків, солдатів і льотчиків. У нас було 30 кораблів і великий рівень співпраці і партнерства між усіма націями, які брали участь.

Рівень співпраці та інтеграції був найвищим, який ми могли собі уявити. Українці дуже здібні, як і всі партнери, які приєдналися...

Ми охопили все: від морського компонента до повітря, до суші до спеціальних операцій. Ми зробили чудову роботу".

Деталі: За його словами, це були найбільші навчання Sea Breeze з того часу як вони почали проводитися більше 20 років тому.

Передісторія:

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАЧорне мореЗбройні сили
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