Стало відомо ім’я загиблого від кулі снайпера військового

Внаслідок снайперського вогню біля Пісків 8 липня загинув 24-річний сержант Курасов Євгеній.

Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського у Facebook

Деталі: Поранення, які отримав сержант напередодні виявились несумісними іх життям.

Курасов був заступником командира бойової машини-навідником-оператором механізованого взводу механізованої роти військової частини А4532.

Родом загиблий був із села Локня, що в Сумській області. У 24-річного військового залишились дружина та донька.

Що передувало: За добу 8 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксували 4 порушення. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.