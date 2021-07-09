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Стало відомо ім’я загиблого від кулі снайпера військового

П'ятниця, 9 липня 2021, 17:42
Стало відомо ім’я загиблого від кулі снайпера військового
Курасов Євгеній

Внаслідок снайперського вогню біля Пісків 8 липня загинув 24-річний сержант Курасов Євгеній. 

Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського у Facebook

Деталі: Поранення, які отримав сержант напередодні виявились несумісними іх життям. 

Курасов був заступником командира бойової машини-навідником-оператором механізованого взводу механізованої роти військової частини А4532.

Родом загиблий був із села Локня, що в Сумській області. У 24-річного військового залишились дружина та донька. 

Що передувало: За добу 8 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксували 4 порушення. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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