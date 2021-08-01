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Погіршився стан здоров’я політв’язня Газієва після мікроінсульту – правозахисники

Неділя, 1 серпня 2021, 00:20

Український політв’язень Сервет Газієв, котрий переніс мікроінсульт, скаржиться на стан здоров'я.

Джерело: Кримська правозахисна група з посилання на генерального консула України у Ростові-на-Дону Тараса Малишевського

Пряма мова Малишевського: "Йому не надають належну медичну допомогу.

У нього дуже сильно болить спина, що не дозволяє йому здійснювати намаз. Проблеми з тиском. Він переніс ковід, що теж негативно позначається на здоров'ї.

В такому стані Газієв змушений продовжувати відвідувати судові засідання у своїй справі".

Деталі: За словами Малишевського, у Сервета Газієва сильно порушена дикція, частина обличчя викривлена, тік ока. Крім того, у нього болі в руках і ногах. Він сильно схуд.

За словами Газієва, ліки, які йому видають, не допомагають.

За словами консула, медичну карту при цьому Газієву так і не видали.

Крім того, поки нема відповіді на звернення адвоката у ФСВП, у прокуратуру Ростовської області, омбудсмену, а також скаргу до слідчого управління МВС РФ у Ростовській області з вимогою провести перевірку по ненадання медичної допомоги Газієву.

Що передувало: В українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва, якого незаконно утримують у СІЗО в Ростовській області стався мікроінсульт.

Нагадаємо: У Росії продовжують порушувати основоположні права незаконно ув’язнених громадян України на одержання медичної допомоги, зокрема йдеться про кримських татар Джеміля Гафарова та Сервета Газієва.

Українська правда
Теми: політв'язніРосія


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