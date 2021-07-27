Український плавець встановив новий олімпійський рекорд  

Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Джерело: Федерація плавання України, сайт Олімпіади

Деталі: Романчук виграв півфінал на дистанції 800 метрів із результатом 7.41.28. Таким чином, він встановив Олімпійський та національний рекорд.

24-річний спортсмен вийшов до фіналу Олімпійських Ігор в Токіо.

Також до фіналу від України потрапив Сергій Фролов - 7.47.67.

Дистанція у 800 метрів вільним стилем уперше представлена на Олімпіаді, тож попереднього олімпійського рекорду не було.

Фінал змагань відбудеться 29 липня. Заплив розпочнеться о 04:30 за київським часом.

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