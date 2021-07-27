Український плавець встановив новий олімпійський рекорд
Вівторок, 27 липня 2021, 15:44
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Джерело: Федерація плавання України, сайт Олімпіади
Деталі: Романчук виграв півфінал на дистанції 800 метрів із результатом 7.41.28. Таким чином, він встановив Олімпійський та національний рекорд.
24-річний спортсмен вийшов до фіналу Олімпійських Ігор в Токіо.
Також до фіналу від України потрапив Сергій Фролов - 7.47.67.
Дистанція у 800 метрів вільним стилем уперше представлена на Олімпіаді, тож попереднього олімпійського рекорду не було.
Фінал змагань відбудеться 29 липня. Заплив розпочнеться о 04:30 за київським часом.
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Передісторія:
- Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-и метрів Олена Костевич і Олег Омельчук виборола бронзу Олімпійських ігор у Токіо.
- Це вже третя бронзова нагорода для України на Олімпіаді-2020.
- Раніше медалі здобули Дар'я Білодід (дзюдо) та Ігор Рейзлін (фехтування).
Українська правда