Український плавець Романчук взяв "бронзу" на Олімпіаді

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, напередодні він встановив олімпійський рекорд.

Джерело: трансляція Олімпійських Ігор-2020

Деталі: "Золото" виграв американець Роберт Фінк, а срібну медаль здобув італієць Грегоріо Палтеріні.

Романчук посів третє місце із результатом у 7:42.11. Фінк та Палтеріні фінішували із часом в 7:41.87 та 7:42.11 відповідно.

Robert Finke🇺🇸 has won #gold in #Swimming - Men's 800m Freestyle at #Tokyo2020



These are the first ever men's 800m freestyle medals awarded at the #Olympics #UnitedByEmotion | #StrongerTogether