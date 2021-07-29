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Український плавець Романчук взяв "бронзу" на Олімпіаді

Четвер, 29 липня 2021, 04:48
Український плавець Романчук взяв бронзу на Олімпіаді

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, напередодні він встановив олімпійський рекорд. 

Джерело: трансляція Олімпійських Ігор-2020

Деталі: "Золото" виграв американець Роберт Фінк, а срібну медаль здобув італієць Грегоріо Палтеріні.

Романчук посів третє місце із результатом у 7:42.11. Фінк та Палтеріні фінішували із часом в 7:41.87 та 7:42.11 відповідно. 

Українець Сергій Фролов до фінішу прийшов шостим, хоча під час запливу періодично виривався у першу трійку. 

Наразі Україна взяла в Токіо чотири бронзові медалі. 

Що передувало: 27 липня український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Українець виграв півфінал на дистанції 800 метрів із результатом 7.41.28. Таким чином, він встановив Олімпійський та національний рекорд. 

Українська правда

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Теми: Олімпіадаспорт
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