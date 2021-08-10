“Талібан” захопив ще дві столиці афганських провінцій

Таліби взяли під свій контроль ще дві столиці провінцій Афганістану - Сарі-Пул та Саманган.

Джерело: AP

Деталі: Два депутати з Саманган - Хаятулла Самангані і Махбоба Рахмат - заявили, що столиця провінції Айбак впала без опору.

За словами Мохаммада Нура Рахмани, глави ради Сарі-Пул, таліби захопили столицю провінції після більш ніж тижневого опору афганських сил безпеки, після чого впав Сарі-Пул.

Зазначається, що бойовики посилили свій наступ на більшій частині Афганістану, захопивши землі в переважно сільської місцевості. У понеділок таліби контролювали п'ять з 34 столиць провінцій країни. Окрім Айбак і Сарі-Пул, повністю контролюються талібами Зарандж, Шеберган, Завзджан. "Талібан" також бореться за контроль над містом Кундуз, столицею Кундуз.

У той же час бойовики проводять кампанію вбивств високопоставлених урядовців в столиці країни Кабулі.

Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.

Що передувало: 7 серпня бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж - і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.