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На сина Єлизавети II подали до суду — його звинувачують у насильстві

Вівторок, 10 серпня 2021, 03:45
На сина Єлизавети II подали до суду — його звинувачують у насильстві
Вірджинія Джуффре, тоді Робертс, була сфотографована з принцом Ендрю в Лондоні в 2001 році.

На британського принца Ендрю подали позов за те, що він нібито тричі зґвалтував жінку Вірджинію Джуффре (Робертс).

Джерело: Reuters

Деталі: Джуффре подала скаргу до окружного суду США на Манхеттені. Вона  стверджує, що її продав для сексу покійний фінансист Джеффрі Епштейн. Джуффре сказала, що була жертвою сексуальної експлуатації та сексуального насильства Епштейна з 2000 по 2002 рік - починаючи з 16 років.

Як зазначається, насильство з боку принца Ендрю відбулося близько двох десятиліть тому, коли Джуффре було менше 18 років, і Епштейн також ображав її.

У своїй скарзі Джуффре сказала, що принц Ендрю змусив її до сексу в лондонському будинку давньої соратниці Епштейна Гіслен Максвелл, британської світської левиці.

У скарзі йшлося про те, що Джуффре була змушена погрозами Епштейна, Максвелла або принца Ендрю вступити в статевий зв'язок з Ендрю, побоюючись наслідків за непослух "через їхні потужні зв'язки, багатство  і владу".

Джуффре сказала, що Епштейн привіз її в Лондон, щоб познайомитися з принцом Ендрю, і тримав її як "сексуальну рабиню" за допомогою Максвелл. За її словами, принц Ендрю також образив її в маєтку Епштейна в Верхньому Іст-Сайді Манхеттена і на приватному острові, що належить Епштейну, на Віргінських островах США.

Джуффре  заявила, що "сильні та багаті не звільняються від відповідальності за свої дії" і що "я сподіваюся, що інші жертви побачать, що можна не жити в тиші і страху, але повернути собі життя, висловившись і вимагаючи справедливості".

Принц Ендрю звинувачується в побоях і умисному заподіянні емоційного стресу.

Уточнюється, що Джуффре подала до суду на принца Ендрю відповідно до Закону про дітей-жертв, законом штату Нью-Йорк, що дозволяє багатьом жертвам жорстокого поводження з дітьми подавати позови проти ймовірних ґвалтівників, навіть якщо насильство сталося кілька десятиліть тому.

Принц Ендрю сказав в інтерв'ю BBC 2019 року, що не пам'ятає, щоб зустрічався з Джуффре, і категорично заперечував її твердження про сексуальне насильство.  Він також назвав поведінку Епштейна "неналежною", але сказав, що не шкодує про їхню дружбу.

Теми: судВелика Британія
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