На сына Елизаветы II подали в суд — его обвиняют в насилии

Вирджиния Джуффре, тогда Робертс, была сфотографирована с принцем Эндрю в Лондоне в 2001 году.

На британского принца Эндрю подали иск за то, что он якобы трижды изнасиловал женщину Вирджинию Джуффре (Робертс).

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Детали: Джуффре подала жалобу в окружной суд США на Манхэттене. Она утверждает, что ее продал для секса покойный финансист Джеффри Эпштейн. Джуффре сказала, что была жертвой сексуальной эксплуатации и сексуального насилия Эпштейна с 2000 по 2002 год - начиная с 16 лет.

Как отмечается, насилие со стороны принца Эндрю произошло около двух десятилетий назад, когда Джуффре было меньше 18 лет, и Эпштейн также оскорблял ее.

В своей жалобе Джуффре сказала, что принц Эндрю принудил ее к сексу в лондонском доме давней соратницы Эпштейна Гислен Максвелл, британской светской львицы.

В жалобе говорилось, что Джуффре была вынуждена угрозами Эпштейна, Максвелла или принца Эндрю вступить в половую связь с Эндрю, опасаясь последствий за непослушание "из-за их мощных связей, богатства и власти".

Джуффре сказала, что Эпштейн привез ее в Лондон, чтобы познакомиться с принцем Эндрю, и держал ее как "сексуальную рабыню" с помощью Максвелл. По ее словам, принц Эндрю также оскорбил ее в поместье Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена и на частном острове, принадлежащем Эпштейну, на Виргинских островах США.

Джуффре заявила, что "сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия" и "я надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно не жить в тишине и страхе, но вернуть себе жизнь, высказавшись и требуя справедливости".

Принц Эндрю обвиняется в побоях и умышленном причинении эмоционального стресса.

Уточняется, что Джуффре подала в суд на принца Эндрю в соответствии с Законом о детях-жертв, законом штата Нью-Йорк, что позволяет многим жертвам жестокого обращения с детьми подавать иски против предполагаемых насильников, даже если насилие произошло несколько десятилетий назад.

Принц Эндрю сказал в интервью BBC 2019 года, что не помнит, чтобы встречался с Джуффре, и категорически отрицал ее утверждение о сексуальном насилии. Он также назвал поведение Эпштейна "ненадлежащим", но сказал, что не жалеет об их дружбе.