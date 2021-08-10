Четверо людей загинули в лісових пожежах в Алжирі

Чотири людини загинули і троє отримали поранення в результаті лісових пожеж в гірських районах на схід від столиці Алжиру Алжира.

Джерело: Reuters з посиланням на інформаційне агентство APS

Деталі: Зазначається, що пожежі загрожують жителям провінції Тізі-Узу, приблизно в 100 км від Алжира. Біля будинків виникли пожежі, через які жителі були змушені тікати. Пожежні і вертольоти все ще намагаються стримати вогонь.

Нагадаємо: Масштабні лісові пожежі вирують у Греції, Албанії, Північній Македонії, Чорногорії.