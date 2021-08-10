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Четверо людей загинули в лісових пожежах в Алжирі

Вівторок, 10 серпня 2021, 04:47
Четверо людей загинули в лісових пожежах в Алжирі

Чотири людини загинули і троє отримали поранення в результаті лісових пожеж в гірських районах на схід від столиці Алжиру Алжира.

Джерело: Reuters з посиланням на інформаційне агентство APS

Деталі: Зазначається, що пожежі загрожують жителям провінції Тізі-Узу, приблизно в 100 км від Алжира. Біля будинків виникли пожежі, через які жителі були змушені тікати. Пожежні і вертольоти все ще намагаються стримати вогонь.

Нагадаємо:  Масштабні лісові пожежі вирують у Греції, Албанії, Північній Македонії, Чорногорії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Африкапожежа
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