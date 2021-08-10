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Четыре человека погибли в лесных пожарах в Алжире

Вторник, 10 августа 2021, 04:47

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате лесных пожаров в горных районах к востоку от столицы Алжира Алжира.

Источник: Reuters со ссылкой на информационное агентство APS

Детали: Отмечается, что пожары угрожают жителям провинции Тизи-Узу, примерно в 100 км от Алжира. У домов возникли пожары, из-за которых жители были вынуждены бежать. Пожарные и вертолеты все еще пытаются  сдержать огонь.

Напомним: Масштабные лесные пожары бушуют в Греции, Албании, Северной Македонии, Черногории.

Темы: Африкапожар
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