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ЗМІ: “Боко Харам” напали на військовий пост у Камеруні, четверо вбитих

Вівторок, 10 серпня 2021, 07:35

Щонайменше три солдати були вбиті в результаті нападу бойовиків "Боко Харам" на військовий пост в Сагме в районі Крайньої Півночі Камеруну.

Джерело: джерело "Сіньхуа"

Деталі: Як повідомляється, один бойовик терористичної угруповання також був убитий внаслідок нападу.

Військовий чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив "Сіньхуа", що терористи намагалися "вибити" війська з Сагме, який знаходиться недалеко від кордонів з Нігерією і Чадом. "Боко Харам" намагалися захопити Сагме, але були відкинуті урядовими військами.

В липні бойовики напали на військовий пост в місті, убивши вісім солдатів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Африка
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