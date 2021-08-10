ЗМІ: “Боко Харам” напали на військовий пост у Камеруні, четверо вбитих
Вівторок, 10 серпня 2021, 07:35
Щонайменше три солдати були вбиті в результаті нападу бойовиків "Боко Харам" на військовий пост в Сагме в районі Крайньої Півночі Камеруну.
Джерело: джерело "Сіньхуа"
Деталі: Як повідомляється, один бойовик терористичної угруповання також був убитий внаслідок нападу.
Військовий чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив "Сіньхуа", що терористи намагалися "вибити" війська з Сагме, який знаходиться недалеко від кордонів з Нігерією і Чадом. "Боко Харам" намагалися захопити Сагме, але були відкинуті урядовими військами.
В липні бойовики напали на військовий пост в місті, убивши вісім солдатів.