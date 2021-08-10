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СМИ: "Боко Харам" напали на военный пост в Камеруне, четверо убитых

Вторник, 10 августа 2021, 07:35

По меньшей мере три солдата были убиты в результате нападения боевиков "Боко Харам" на военный пост в Сагме в районе Крайнего Севера Камеруна.

Источник: источник "Синьхуа"

Детали: Как сообщается, один боевик террористической группировки также был убит в результате нападения.

Военный чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил "Синьхуа", что террористы пытались "выбить" войска из Сагме, который находится недалеко от границы с Нигерией и Чадом. "Боко Харам" пытались захватить Сагме, но были отброшены правительственными войсками.

В июле боевики напали на военный пост в городе, убив восемь солдат.

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Темы: Африка
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