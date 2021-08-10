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За добу в Україні - 781 новий хворий на COVID-19

Вівторок, 10 серпня 2021, 08:17
За добу в Україні - 781 новий хворий на COVID-19
Ельдар Сарахман, УП

Минулої доби в Україні виявили 781 новий підтверджений випадок COVID-19, 24 людини померли.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "За добу 9 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28)".

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

Минулої доби: госпіталізовано – 335 осіб; летальних випадків – 24; одужало – 1 390 осіб;

За добу протестували:  методом ПЛР – 21 705 осіб, методом ІФА – 7 698 осіб,  експрес-тестами – 15 150 осіб.

За весь час пандемії в Україні:  захворіло – 2 260 232 особи;  одужало – 2 192 592 особи; зафіксовано летальних випадків – 53 124;

Всього проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірус
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