Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки в Украине - 781 новый больной COVID-19

Вторник, 10 августа 2021, 08:17
За сутки в Украине - 781 новый больной COVID-19
Эльдар Сарахман, УП

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 781 новый подтвержденный случай COVID-19, 24 человека умерли.

Источник: Минздрав

Дословно: "За сутки 9 августа 2021 года в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 28)".

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

За прошедшие сутки: госпитализировано - 335 человек; летальных исходов - 24; выздоровели - 1390 человек;

За сутки протестовали: методом ПЦР - 21705 человек, методом ИФА - 7698 человек, экспресс-тестами - 15150 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 260 232 лица; выздоровели - 2 192 592 лица; зафиксировано летальных случаев - 53 124;

Всего проведено ПЦР-тестов - 11 559 179.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: