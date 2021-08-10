За сутки в Украине - 781 новый больной COVID-19

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 781 новый подтвержденный случай COVID-19, 24 человека умерли.

Источник: Минздрав

Дословно: "За сутки 9 августа 2021 года в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 28)".

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

За прошедшие сутки: госпитализировано - 335 человек; летальных исходов - 24; выздоровели - 1390 человек;

За сутки протестовали: методом ПЦР - 21705 человек, методом ИФА - 7698 человек, экспресс-тестами - 15150 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 260 232 лица; выздоровели - 2 192 592 лица; зафиксировано летальных случаев - 53 124;

Всего проведено ПЦР-тестов - 11 559 179.