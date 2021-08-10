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За добу окупанти 9 разів відкривали вогонь на Донбасі

Вівторок, 10 серпня 2021, 08:36

Протягом доби 9 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новолуганського противник обстрілював позиції українських військових зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 10 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: війнаДонбас
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