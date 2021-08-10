Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За добу окупанти 9 разів відкривали вогонь на Донбасі

Вівторок, 10 серпня 2021, 08:36

Протягом доби 9 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новолуганського противник обстрілював позиції українських військових зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 10 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: війнаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Спорт поза політикою: "слуги"-олімпійці заступились за Магучіх

Футболіст Мессі переходить у французький клуб – ЗМІ

Чаус стверджує, що його хотіли вбити, але він ішов 50 км – і втік

Росія готується до розміщення ядерної зброї у Криму – Резніков

Українським олімпійцям виплатять майже $2 мільйона призових

інфографіка Президентський рейтинг: Зеленський випереджає суперників з відривом

Усі новини...
війна
Між бойовиками і українськими військовими сталася перестрілка
На Донбасі окупанти обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
Таліби захопили Кундуз – ключове місто на півночі Афганістану
Останні новини
14:50
Хто із спортивних функціонерів поїхав на Олімпіаду замість тренерів: список
14:42
фото Підозрювана у вбивстві Шеремета лікарка повернулася на роботу
14:34
"Спорт поза політикою: "слуги"-олімпійці заступились за Магучіх
14:33
Гейтс після розлучення з дружиною опустився на 5 місце у рейтингу багатіїв
14:29
Футболіст Мессі переходить у французький клуб – ЗМІ
14:11
фото, відео Начальник Держпродспоживслужби Запоріжжя попався на хабарях – ДБР
14:00
Приватбанк виступає проти скорочення програми "5-7-9"
13:59
Банки рекордно збільшили кредитування бізнесу у ІІ кварталі – НБУ
13:52
відеоЗатримали "смотрящого" за рідним містом Зеленського
13:46
COVID у Києві: одужань у 5 разів більше, ніж нових хворих
Усі новини...