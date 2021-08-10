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За сутки оккупанты 9 раз открывали огонь на Донбассе

Вторник, 10 августа 2021, 08:36

В течение дня 9 августа в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Пивденне противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новолуганского противник обстреливал позиции украинских военных из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг дважды обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 10 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбасс
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