Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Литві заявили, що потік дезінформації в липні виріс майже на 20%

Вівторок, 10 серпня 2021, 09:20
У Литві заявили, що потік дезінформації в липні виріс майже на 20%
фото з відкритих джерел

Потік дезінформації про Литву у липні  в порівнянні з попереднім місяцем виріс більше, ніж на 20 відсотків.

Про це повідомив Департамент стратегічної комунікації Збройних сил Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У липні встановлено 485 випадків ворожої або недружньої інформаційної діяльності, їх було на 111 більше в порівнянні з минулим місяцем.

Серед домінуючих тем - активна зовнішня політика Литви - позиція з питання режимів Росії та Білорусі, підтримка суверенітету України, членство в НАТО. Такі повідомлення склали 35% від усіх випадків дезінформації.

Також відзначалася ескалація негативного іміджу Литви в ЗМІ, які контролює Білорусь, що було викликано напругою у відносинах між країнами через мігрантів.

Частина каналів ворожої інформації формували імідж Литви як недемократичної країни, в якій порушуються права людини. Така активність може бути пов'язана з вироком суду в справі про шпигунство.

Тема оборони, на думку військових аналітиків, також постійно виникала, хоча зазначалося невелике зниження в порівнянні з червнем. Згадувалися у ворожому інформаційному просторі і навчання НАТО, які традиційно подаються як такі, що несуть загрозу безпеці сусідніх країн.

Литовські військові аналітики звертають увагу, що в липні досить широко обговорювалося питання про нового генерального секретаря НАТО, серед кандидатів згадувалася і експрезидент Литви Даля Грибаускайте. У більшості статей Литву звинувачують в русофобії, а її можливе лідерство в НАТО нібито зробить негативний вплив на майбутнє альянсу і погано вплине на відносини з Росією.

Теми: Литва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Литва
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Байден пропустить спільну вечерю лідерів на саміті НАТО – ЗМІ
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: