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У Литві заявили, що потік дезінформації в липні виріс майже на 20%

Вівторок, 10 серпня 2021, 09:20
фото з відкритих джерел

Потік дезінформації про Литву у липні  в порівнянні з попереднім місяцем виріс більше, ніж на 20 відсотків.

Про це повідомив Департамент стратегічної комунікації Збройних сил Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У липні встановлено 485 випадків ворожої або недружньої інформаційної діяльності, їх було на 111 більше в порівнянні з минулим місяцем.

Серед домінуючих тем - активна зовнішня політика Литви - позиція з питання режимів Росії та Білорусі, підтримка суверенітету України, членство в НАТО. Такі повідомлення склали 35% від усіх випадків дезінформації.

Також відзначалася ескалація негативного іміджу Литви в ЗМІ, які контролює Білорусь, що було викликано напругою у відносинах між країнами через мігрантів.

Частина каналів ворожої інформації формували імідж Литви як недемократичної країни, в якій порушуються права людини. Така активність може бути пов'язана з вироком суду в справі про шпигунство.

Тема оборони, на думку військових аналітиків, також постійно виникала, хоча зазначалося невелике зниження в порівнянні з червнем. Згадувалися у ворожому інформаційному просторі і навчання НАТО, які традиційно подаються як такі, що несуть загрозу безпеці сусідніх країн.

Литовські військові аналітики звертають увагу, що в липні досить широко обговорювалося питання про нового генерального секретаря НАТО, серед кандидатів згадувалася і експрезидент Литви Даля Грибаускайте. У більшості статей Литву звинувачують в русофобії, а її можливе лідерство в НАТО нібито зробить негативний вплив на майбутнє альянсу і погано вплине на відносини з Росією.

Теми: Литва


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