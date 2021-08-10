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В Литве заявили, что поток дезинформации в июле вырос почти на 20%

Вторник, 10 августа 2021, 09:20
фото из открытых источников

Поток дезинформации о Литве в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос более чем на 20 процентов.

Об этом сообщил Департамент стратегического коммуникации Вооруженных сил Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В июле установлено 485 случаев враждебной или недружественной информационной деятельности, их было на 111 больше по сравнению с прошлым месяцем.

Среди доминирующих тем - активная внешняя политика Литвы - позиция по вопросу режимов России и Беларуси, поддержка суверенитета Украины, членство в НАТО. Такие сообщения составили 35% от всех случаев дезинформации.

Также отмечалась эскалация негативного имиджа Литвы в СМИ, контролируемых Беларусь, что было вызвано напряжением в отношениях между странами из-за мигрантов.

Часть каналов враждебной информации формировали имидж Литвы как недемократической страны, в которой нарушаются права человека. Такая активность может быть связана с приговором суда по делу о шпионаже.

Тема обороны, по мнению военных аналитиков, также постоянно возникала, хотя отмечалось небольшое снижение по сравнению с июнем. Упоминались во враждебном информационном пространстве и учения НАТО, которые традиционно подаются как несущие угрозу безопасности соседних стран.

Литовские военные аналитики обращают внимание, что в июле довольно широко обсуждался вопрос о новом генерального секретаря НАТО, среди кандидатов упоминалась и експрезидент Литвы Даля Грибаускайте. В большинстве статей Литву обвиняют в русофобии, а ее возможное лидерство в НАТО якобы окажет негативное влияние на будущее альянса и плохо повлияет на отношения с Россией.

Темы: Литва
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