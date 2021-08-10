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У Львові через аварію зупинились більшість трамвайних маршрутів

Вівторок, 10 серпня 2021, 09:51
У Львові через аварію зупинились більшість трамвайних маршрутів

У Львові через аварію не працює більшість трамвайних маршрутів.

Джерело: Львівська міська рада

Дослівно "Львівелектротранс": "Виникла аварійна ситуація на "Львівелектротранс" - на третій тяговій підстанції депо на вулиці Городоцькій вибило основний і резервний високовольтний кабель. Працівники підприємства вже шукають пошкодження.

Відповідно, випуску трамваїв не буде, тільки частково тягачем перетягують до костелу, також трамвай №2 витягнуть на маршрут. Проблема на 2-х тролейбусних маршрутах - 32 і 22 не будуть курсувати, всі інші - на маршрутах".

Деталі: Вказано, що наразі не курсують більшість трамвайних маршрутів та тролейбусні маршрути №32 та 22.

Львівська міська рада просить мешканців вибачити за незручності та з розумінням поставитись до ситуації.

Українська правда

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Теми: Львівтранспорт
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