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Во Львове из-за аварии остановились большинство трамвайных маршрутов

Вторник, 10 августа 2021, 09:51

Во Львове из-за аварии не работает большинство трамвайных маршрутов.

Источник: Львовский городской совет

Дословно "Львовэлектротранс": "Возникла аварийная ситуация - на третьей тяговой подстанции депо на улице Городецкой выбило основной и резервный высоковольтный кабель. Работники предприятия уже ищут повреждение.

Соответственно, выпуска трамваев не будет, только частично тягачом перетягивают к костелу, также трамвай №2 вытянут на маршрут. Проблема на 2-х троллейбусных маршрутах - 32 и 22 не будут курсировать, все остальные - на маршрутах".

Детали: Указано, что сейчас не работают большинство трамвайных маршрутов и троллейбусные маршруты №32 и 22.

Львовский городской совет просит жителей извинить за неудобства и с пониманием отнестись к ситуации.

Темы: Львовтранспорт
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