Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Португалії сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від COVID-19

Вівторок, 10 серпня 2021, 09:52

У Португалії троє членів однієї родини померли від коронавірусної хвороби протягом тижня після відмови від вакцини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Френсіс Гонсалвес з Кардіффа розповів, що втратив матір, батька та брата через COVID-19 протягом тижня, оскільки всі троє вирішили не вакцинуватися після того, як їх налякала дезінформація антивакцинаторів.

Гонсалвес вважає, що його батько, 73-річний Безіл, заразився коронавірусом, перебуваючи в лікарні, а його мати, 65-річна Шармань та 40-річний брат Шоул підхопили його на сімейній вечері.

"Вони стали жертвами пропаганди проти вакцинації. Вона полює на людей, які бояться, і вони потрапляють у пастку. Повідомлення, яке я хочу висловити, таке: чому уряд хоче завдати вам болю, зробивши вакцину? Яка мета цього? Я розмовляв з багатьма людьми, які бояться вакцини, це коштує життя" - сказав чоловік.

Гонсалвес розповів, що його батьки мали проблеми зі здоров'ям, але його брат був "найздоровішою людиною", яку він знав, і вважає, що вакцина врятувала б йому життя.

Здоров'я його брата та батька погіршилося, а Гонсалвес намагався знайти спосіб потрапити до Португалії. Вони померли ще до того, як він туди потрапив.

Коли він приїхав, то виявив, що його мати намагається впоратися з вірусом. Вона померла через кілька днів, і всі троє поховані на кладовищі в Лісабоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПортугаліяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Португалія
Президент Португалії знепритомнів через спеку
"Коаліція винищувачів": Португалія не передасть Україні свої F-16 – міністр
Португалія допоможе з тренуванням українських льотчиків і механіків – Кулеба
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: