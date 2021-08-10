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У Португалії сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від COVID-19

Вівторок, 10 серпня 2021, 09:52

У Португалії троє членів однієї родини померли від коронавірусної хвороби протягом тижня після відмови від вакцини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Френсіс Гонсалвес з Кардіффа розповів, що втратив матір, батька та брата через COVID-19 протягом тижня, оскільки всі троє вирішили не вакцинуватися після того, як їх налякала дезінформація антивакцинаторів.

Гонсалвес вважає, що його батько, 73-річний Безіл, заразився коронавірусом, перебуваючи в лікарні, а його мати, 65-річна Шармань та 40-річний брат Шоул підхопили його на сімейній вечері.

"Вони стали жертвами пропаганди проти вакцинації. Вона полює на людей, які бояться, і вони потрапляють у пастку. Повідомлення, яке я хочу висловити, таке: чому уряд хоче завдати вам болю, зробивши вакцину? Яка мета цього? Я розмовляв з багатьма людьми, які бояться вакцини, це коштує життя" - сказав чоловік.

Гонсалвес розповів, що його батьки мали проблеми зі здоров'ям, але його брат був "найздоровішою людиною", яку він знав, і вважає, що вакцина врятувала б йому життя.

Здоров'я його брата та батька погіршилося, а Гонсалвес намагався знайти спосіб потрапити до Португалії. Вони померли ще до того, як він туди потрапив.

Коли він приїхав, то виявив, що його мати намагається впоратися з вірусом. Вона померла через кілька днів, і всі троє поховані на кладовищі в Лісабоні.

Теми: ПортугаліяCovid-2019


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