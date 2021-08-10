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В Португалии семья противников вакцинации в течение недели умерла от COVID-19

Вторник, 10 августа 2021, 09:52

В Португалии три члена одной семьи умерли от коронавирусной болезни в течение недели после отказа от вакцины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Фрэнсис Гонсалвес из Кардиффа рассказал, что потерял мать, отца и брата через COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться после того, как их напугала дезинформация антивакцинаторов.

Гонсалвес считает, что его отец, 73-летний Бэзил, заразился коронавирусом, находясь в больнице, а его мать, 65-летняя Шармань и 40-летний брат Шоул подхватили его на семейном ужине.

"Они стали жертвами пропаганды против вакцинации. Она охотится на людей, которые боятся, и они попадают в ловушку. Сообщение, которое я хочу выразить, такое: почему правительство хочет причинить вам боль, сделав вакцину? Какова цель этого? Я разговаривал со многими людьми , которые боятся вакцины, это стоит жизни ", - сказал человек.

Гонсалвес рассказал, что его родители были проблемы со здоровьем, но его брат был "самым здоровым человеком", которого он знал, и считает, что вакцина спасла бы ему жизнь.

Здоровье его брата и отца ухудшилось, а Гонсалвес пытался найти способ попасть в Португалию. Они умерли еще до того, как он туда попал.

Когда он приехал, то обнаружил, что его мать пытается справиться с вирусом. Она умерла через несколько дней, и все трое похоронены на кладбище в Лиссабоне.

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Темы: ПортугалияCovid-2019
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